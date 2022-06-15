انت الان تتابع تفاصيل خبر وزير العدل: تكريم القضاة على الأعمال الإدارية فقط حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 11:48 مساءً - محمد السيد - /704706/وزير-العدل-تكريم-القضاة-على-الأعمال-الإدارية-فقط

رد المستشار عمر مروان، وزير العدل، على انتقاد الإعلامي إبراهيم عيسى، فيما يتعلق بتكريم القضاة، وهو ما يراه الأخير أمر لا يصح.

وكان الإعلامي إبراهيم عيسى قد استعرض خبرًا عن عمل تكريم للقضاة المتميزين وأصحاب الكفاءآت، معلقا عليه أنه لا يجب أن يتم عمل أي تكريم للقضاة، حيث إنه وفقا لعمله لا يُشكر ولا يُقدر ولا يُنكر نهائيًا، متسائلا عن سبب هذا التكريم المقدم.

ومن جانبه رد وزير العدل، خلال مداخلة مع إبراهيم عيسى في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وتنقلها دوت الخليج، قائلا إن هذا التكريم لشباب القضاة، وهذا الأمر للأعمال الإدارية فقط وليس لأعمال المنصة، شباب القضاة قدموا أفكارات أدت لطفرة كبيرة في المحاكم، مؤكدا على أن القاضي لا يُشكر ولا يُنكر ولكن التكريم يأتي على الأعمال الإدارية فقط.

وزير العدل: تكريم شباب القضاة يأتي للعام الثاني على التوالي

وأضاف "مروان"، أن الوزارة تعمل على تحفيز شباب القضاة، خاصة في ظل الأفكار المميزة من الناحية الإدارية المقدمة، والتي تساعد في تطوير المحاكم، موضحا أن مصر بها شباب متميزة في العالم من القضاة.

وأشار إلى أن السيد رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى بالهيئات والجهات القضائية، ولا يوجد خلاف نهائيا فيما يتعلق بأن القضاء لا يُشكر ولا يُنكر ولكن فيما يتعلق بالأعمال الإدارية أو الذين حصلوا على شهادات علمية أمر تحفيزي لشباب القضاة.

وأوضح أن التكريم لشباب القضاة ليس هو الأول من نوعه هذا العام، حيث سبق وتم تكريمهم من قبل في العام الماضي، ويعد هذا هو العام الثاني لتكريمهم.