نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيطري الجيزة يضبط 12 طن مقطعات لحوم ودواجن غير صالحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت أجهزة التفتيش على اللحوم والمنتجات الحيوانية بمديرية الطب البيطري بالجيزة تحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال أحمد مدير المديرية بالتعاون مع أجهزة المحليات ومباحث التموين بعدد من الحملات على الأسواق على عدد من الأحياء والمراكز بالمحافظة، للتأكد من صلاحية اللحوم والمعروضات.

وذلك بناء على تعليمات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتوجيهات الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق.

وأسفرت الحملات خلال الفترة من السبت الموافق10/9/2023 وحتى اليوم الخميس الموافق 14/9/2023، عن ضبط 11933 كجم مضبوطات منها 173 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و11760 كجم مصنعات لحوم ودهون ودوبريهات ومقطعات لحوم ودواجن وهياكل دواجن ومفروم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وبيان الأماكن كالتالي:

-حي الهرم 4000 كجم هياكل و5000 كجم مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

-حي بولاق الدكرور 600 كجم هياكل دواجن ومفروم دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمي و93 كجم ضأن ذبح خارج المجازر الحكومية.

-حي الوراق 1300 كجم مقطعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي و52 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية.

-حي الطالبية 500 كجم دهون ودوبريهات و210 كجم مقطعات لحوم و150 كجم مقطعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

-حي أكتوبر 28 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية.

وتم تحرير 11 محضر قانوني وإحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لحوم غير صالحة

لحوم غير صالحة

لحوم غير صالحة

لحوم غير صالحة

لحوم غير صالحة

لحوم غير صالحة

لحوم غير صالحة

لحوم غير صالحة

لحوم غير صالحة

لحوم غير صالحة

لحوم غير صالحة

لحوم غير صالحة