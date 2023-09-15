نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: منع أي حالات للحرق المكشوف للمخلفات وتحرير محاضر بيئية للمخالفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لقاء موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للوقوف على الإجراءات العاجلة التى ستنفذها المحافظة لمواجهة نوبات تلوث الهواء ( السحابة السوداء ) لما لها من مشكلات بيئية.

ونعي المحافظ فى بداية الاجتماع ضحايا زلزال المغرب وضحايا الفيضان الاخير بدولة ليبيا داعيًا المولى عز وجل ان يلهم اهلهم الصبر والسلوان متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد راشد خلال الإجتماع على ضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه خلال الأربعة سنوات الماضية فى سبيل الحد والقضاء على ظاهرة السحابة السوداء ونوبات تلوث الهواء مشددًا على رفع درجات الاستعداد القصوى للسيطرة على مسببات التلوث مثل أعمال حرق قش الأرز والحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وعوادم المركبات والتلوث الناجم عن المنشآت الصناعية وحرق المخلفات كإجراءات صارمة لمواجهة السحابة السوداء خلال العام الحالي.

كلف المحافظ بمتابعه تنفيذ قرار غلق المسابك التي تعمل بأفران الفحم أو السولار أو المازوت من الساعة الخامسة مساء حتي السابعه صباحًا مع السماح للمسابك التي تعمل بأفران الغاز أو أفران الحث الكهربائي للعمل دون قيود خلال ٢٤ ساعه يوميا وذلك حتي ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣ مع تنفيذ قرارات الغلق للمسابك المخالفة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

كما شدد المحافظ علي متابعه تنفيذ قرار حظر تشغيل مكامير الفحم نهائيا وذلك حتي ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣ بالإضافة إلى قيام إدارات النظافة بنطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة بتنفيذ حملات لرفع جميع المخلفات القابلة للإشتعال من مواقع التراكمات بنطاق كل وحدة محلية مع المتابعة اليومية لحالة مقالب المخلفات الكائنة بنطاق كلا منهم مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع حدوث إشتعال ذاتي للمخلفات.

وشدد المحافظ على مديرية الزراعة بتنفيذ حملات لمنع أى حالات للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتحرير محاضر بيئية للمخالفين موجها مديرية الرى بالرفع الفورى لنواتج تطهير الترع مشددًا على مسئولية رؤساء المراكز والمدن برفع اي مخلفات وقمامة يتم رصدها على الفور من اعلي جانبي الترع والمصارف.

كما أكد راشد خلال اللقاء علي ضرورة انتظام عمل اللجان المشكلة لمواجهة السحابة السوداء بكل وحدة محلية برئاسة نواب رؤساء الأحياء والمراكز وعضوية كلًا من مندوب من إدارات البيئة والمتابعة الميدانية والنظافة والأزمات والكوارث وغرفة العمليات المركزية بكل وحدة محلية علي أن تعمل على مدار الــ24 ساعة لتلقى أي شكوى أو إستفسارات للمواطنين وعرضها على المختصين واتخاذ الإجراءات اللازمة فوريًا.

ووجه المحافظ إدارة شئون البيئة بمتابعة أى حالات للحرق المكشوف والأنشطة الملوثة إلى جانب المرور والتفتيش المفاجئ علي المنشأت الملوثة للبيئة ومتابعه مواقع تراكمات المخلفات والتنسيق مع إدارات النظافة بالأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة لرفعها واتخاذ التدابير الوقائية لمنع حدوث إشتعال ذاتي ومتابعه التقارير الواردة من المراكز والأحياء ومديرية الزراعة والادارة العامة للمرور بالإضافة إلى مخاطبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت الصناعية الملوثة للبيئة.

وكلف المحافظ بتنظيم ورديات مسائية للمرور على الطريق الدائرى بقوسيه الغربى والجنوبى ومحور 26 يوليو وعزب جامعى القمامة بأرض اللواء والمعتمدية والبراجيل لمتابعة أى حالات للحرق المكشوف والأنشطة الملوثة.

كما أكد المحافظ علي توجيه الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات لضبط السيارات المخالفة التى يصدر عنها إنبعاثات ملوثة للبيئة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها وكذلك ضبط حركة المرور بالميادين العامة وتقليل فترات توقف السيارات بالإشارات والتقاطعات مما يعمل على تقليل الإنبعاثات الصادرة عنها والتى تصل لذروتها أثناء وقوف السيارات بتلك الإشارات.

وكلف محافظ الجيزة شرطة البيئة والمسطحات المائية بالجيزة بعمل أكمنة ثابتة ومتحركة لقياس عوادم السيارات المارة بشوارع المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيارات المخالفة والتي تزيد إنبعاثاتها عن الحدود المسموح بها وفقًا لقانون البيئة.