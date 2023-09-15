التحالف الوطنى يوزع 500 كرتونة مواد غذائية وطن لحوم ضمن "أسبوع الخير" ببنى سويف

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 سبتمبر 2023 01:29 مساءً - وزع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموى كراتين مواد غذائية ولحوما على الأهالي الأولى بالرعاية في مركز الفشن بمحافظة بني سويف ضمن حملة "أسبوع الخير"، حيث رصد صدى كبير لهذه الحملات على الأسر الأولى بالرعاية.

وتضمن حملة "أسبوع الخير" في مركز الفشن ببني سويف توزيع حوالي 500 كرتونة وألف كيلو لحوم، وهو جزء من قطار الخير الذي يلف مراكز بني سويف.

ونقلت الكاميرات فرحة الأسر الأولى بالرعاية خلال استلام كراتين المواد الغذائية، موجهة الشكر للقائمين على المبادرة المحترمة كما وجهوا الشكر للرئيس السيسي، وتعد هذه المبادرة ضمن مبادرات كثيرة يقدمها التحالف طول الوقت لتصل لكل محتاج لرفع العبء عن المواطنين ويكون الدعم والسند لهم ليشعروا بالأمان باستمرار مبادرات التحالف.