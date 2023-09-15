أسبوع الثقافة الكورية يختتم فعالياته بحفل موسيقي على مسرح متحف الحضارة المصرية

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أحمد جودة - القاهرة - شارك نحو 120 من الشباب الموهوبين في حفل موسيقي يجمع بين الموسيقى الشعبية الكورية وأغاني الكي بوب، وذلك في ختام فعاليات أسبوع الثقافة الكورية على مسرح المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

في البداية قدم المشاركون في أكاديمية الكوجاك الكورية عدد من مقطوعات الموسيقى التقليدية الكورية الشهيرة التي تدربوا على أدائها على مدى أسبوعين في دورة الكوجاك تحت إشراف إيم يونج نام، عضو الفرقة الوطنية الكورية للموسيقى الشعبية.

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وفي الجزء الثاني من الحفل، قدمت فرق الكي بوب المكونة من الشباب المصريين من محبي الكي بوب، والمشاركين في أكاديمية الكي بوب، بعضا من أغاني الكي بوب الشهيرة، ومن بينها أغاني لفرق بي تي اس وإن سي تي.

وكان 160 شابًا مصريًا، قد شاركوا على مدار أسبوعين في أكاديمية الكوجاك وأكاديمية الكي بوب اللتان استضافتهما أكاديمية الفنون بالهرم.

وأعرب أوه سونج هو، مدير المركز الثقافي الكوري، عن سعادته باختتام أنشطة أسبوع الثقافة الكورية بنجاح، كما أعرب عن امتنانه لجميع الفرق المشاركة في الحفل الختامي، قائلًا إن عروضهم التي تشبه بشكل ملحوظ الفرق الموسيقية المحترفة تظهر قوة الموسيقى في تجاوز حواجز اللغة وتعزيز التواصل بين الشعوب.

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وأعرب مدير المركز الثقافي الكوري أمله في أن تكون فعاليات أسبوع الثقافة الكورية "كوريا لايف" قد أسهمت في التقريب بين شعبي البلدين وتعزيز التبادلات الثقافية بينهما.

واستضاف المتحف القومي للحضارة المصرية على مدار أسبوع فعاليات "كوريا لايف"، بهدف توفير الفرصة للجمهور المصري لتجربة مختلف مقومات الثقافة الكورية بما في ذلك الموسيقى والفنون والأدب.