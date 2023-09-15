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خلية نحل.. «ستر وعافية» تخدم 80 ألف مواطن في سدس ببني سويف في يومين (فيديو)

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 سبتمبر 2023 02:26 مساءً - خلية نحل تجوب جميع أنحاء الجمهورية قوافل ستر وعافية 24 تخدم 80 ألف مواطن على مدار يومين وفى مدينة سدس بمحافظة بنى سويف وزعت كراسى متحركة للأشخاص الأكثر احتياجا وقامت بسداد الديون عن الغارمين.

 

كما قدمت القوافل الكشف المجانى ووفرت الأدوية للمرضى ووزعت الملابس على الأطفال وقدمت أنشطة متنوعة ووزعت أكثر من 250 كرسى متحرك لذوى الهمم.

 

كما أقامت الكرنفالات للأطفال وتوعية المواطنين لتجنب الوقوع في فخ الغارمين، وقدم التحالف الوطنى للعمل الأهلى عيادات طبية في مختلف التخصصات بالمجان للمواطنين الذين عبروا عن حبهم للرئيس عبد الفتاح السيسى وقدموا له الشكر ويستمر التحالف الوطنى للعمل الاهلى في تقديم خدماته وفقا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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