رابطة الأندية تعلن جدول مباريات الدور الأول في الدورى موسم 2023 - 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 سبتمبر 2023 03:35 مساءً - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، جدول مباريات الدور الأول بالدورى المصرى 2023 - 2024 متضمنا المواعيد والملاعب، بعدما تم سحب قرعة الدورى المصرى مؤخرا بالعاصمة الادارية الجديدة.

وأجرت رابطة الأندية قرعة الدورى للموسم الجديد المقرر إقامته يوم 18 سبتمبر الجارى، والذى أسفر عن مواجهات غاية فى القوة فى الأسبوع الأول، بعدما أسفرت القرعة عن مواجهة الأهلى والمصرى، وبيراميدز والزمالك، بينما يلتقى الأهلى والزمالك فى لقاء القمة بالجولة العاشرة.

وتنشر "صوت الأمة" جدول مباريات الدور الأول من عمر الدورى المصرى الجديد..