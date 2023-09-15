نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع يشهد المرحلة الختامية للتدريب المصرى الأمريكى المشترك (النجم الساطع 2023) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الفريــق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المرحلة الختامية للتدريب المصرى الأمريكى المشترك (النجم الساطع 2023) بمشاركة عدد (19) دولة بقوات وهم مصر والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والأردن وقطر والكويت وجزر القمر وفرنسا وإيطاليا واليونان وألمانيا وقبرص والمملكة المتحدة وبوركينافاسو وجنوب إفريقيا ومالاوى والكاميرون وباكستان والهند.

بالإضافة إلى مشاركة الشرطة المدنية المصرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذا عدد (15) دول بصفة مراقب وهم البحرين والإمارات والسودان وتونس وعمان والمجر وبولندا ونيجيريا وأوغندا والكونغو الديمقراطية ورواندا وتنزانيا واليابان والبرازيل واستراليا، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية والفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والدول المشاركة بالتدريب والملحقين العسكريين وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية والإعلاميين.



وتضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ مشروع تكتيكى للرماية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة والقوات المشاركة فى التدريب، حيث قامت المقاتلات متعددة المهام والهليكوبتر المسلح المضاد للدبابات بالإشتباك وتدمير الأهداف المعادية، ونُفذت أعمال القصف المدفعى على الأهداف المخططة، كما تم دفع المقدمات الميكانيكية والمدرعة للقوات المشاركة المدعومة بعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات ووسائل وأسلحة الدفاع الجوى لإستكمال تطوير الهجوم وتدمير كافة أهداف العدو المخططة، وأختتمت الفعاليات بتقديم عرض جوى لفريق الألعاب الجوية المصرى (silver stars) ترحبيًا بالدول المشاركة بالتدريب.



وفى ختام المرحلة نقل الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وترحيبه بمشاركة العديد من الدول الشقيقة والصديقة فى التدريب المصرى الأمريكى المشترك (النجم الساطع 2023)، مؤكدًا على أهمية التدريب فى تطوير العمل المشترك بين الدول المشاركة لتبادل الخبرات والتكتيكات القتالية الحديثة بما يعزز علاقات التعاون العسكرى ويدعم جهود الأمن والإستقرار بالمنطقة.