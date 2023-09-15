نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. قطاع المعاهد الأزهرية يطلق البرنامج التدريبي لمعلمات رياض الأطفال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبد الغني، البدء في البرنامج التدريبي لتدريب معلمات رياض الأطفال بالمعاهد النموذجية (لغات)، غدًا السبت، وذلك بالتعاون بين الإدارة العامة للتعليم التجريبي والنموذجي والإدارة العامة للشئون الفنية التعليمية والإدارة العامة لرياض الأطفال وإدارة التدريب التربوي.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أهمية البرنامج في تلبية الاحتياجات التدريبية الحقيقية من أجل تأهيل العاملين بالمعاهد الأزهرية، مع تركيز البرامج على الجانب العملي للفئة المستهدفة من العاملين بالمعاهد النموذجية (لغات).

ومن المقرر أن يشمل البرنامج عدة مستويات يتم تنفيذها طبقًا لخطة زمنية محددة على مدار العام الدراسي، في إطار خطة الأزهر الشريف لتطوير التعليم الأزهري واتخاذ كل ما يلزم نحو الارتقاء بمستوى الأداء داخل المعاهد الأزهرية.