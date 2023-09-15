نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقيب العام يتفقد أعمال إنشاء المركز الطبي للمحامين بأكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الجمعة، جولة تفقدية لأعمال إنشاء المركز الطبي للمحامين، وعمارات مدينة النقيب محمود بسيوني، بحدائق 6 أكتوبر، لتوصيل المرافق والوقوف على مدى جاهزيتها.

وخلال الجولة، تأكد نقيب المحامين، من انتهاء مرحلة «إحلال التربة» والتي تمثلت في إحلال تربة رملية بدلا من التُربة الضارة، والتجهيز للبدء في الأعمال الخرسانية والأساسات.

وطالب عبدالحليم علام، من الشركة المنفذة للمركز بتكثيف جهودها لخروج هذا المشروع إلى النور في القريب العاجل، وسرعة تنفيذه وفقًا للخطة الزمنية المتفق عليها.



وتجرى أعمال إنشاء المركز على مساحة تبلغ نحو 4 آلاف متر مربع، حيث يتكون المركز من ثلاثة طوابق، ومن المقرر الانتهاء من الإنشاءات في غضون 18 شهرًا طبقًا للخطة الموضوعة.



وشملت الجولة التفقدية لنقيب المحامين، مدينة النقيب محمود بسيوني بحدائق 6 أكتوبر، للوقوف على الانتهاء من توصيل جميع مرافق المدينة (صرف ـ مياه ـ كهرباء)، إلى جانب عمل إنارة للشوارع، وذلك للبدء في تسليم المحامين الحاجزين والمسددين لثمن الوحدة السكنية.



والجدير بالذكر أن نقيب المحامين، أجرى عدة جولات تفقدية لأعمال إنشاء المركز الطبي، بعد أن سلمت النقابة في السابع عشر من ديسمبر الماضي، أرض موقع المركز إلى الشركة المنفذة.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة