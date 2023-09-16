نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو بـ«الشؤون الإسلامية»: 96% من المحتوى الرقمي الديني مجهول المصدر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور عبدالغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن هناك 96% من المحتوى الرقمي الديني مجهول المصدر، تم بثها مقبل داعش، محذرا من خطورة تحول المحتوى الورقي إلى رقمي.

وأضاف الدكتور عبدالغني هندي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، رجال الدعوة والعاملين بالحقل الدعوي، والمؤسسات الدينية يخوضون الآن معركة وجود للتغلب على مخاطر تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

تابع عضو المجل الأعلى للشؤون الإسلامية، الدعوة الإسلامية تتعرض لمخاطر كبيرة من وسائل العصر الحديث، مشدد على ضرورة تغيير أسلوب الدعوة لمواكبة كل التطورات التكنولوجية التي تحدث في المجتمع تخرج من النمط التقليدي إلى الواقع العملي.