نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد موسى يهاجم رئيس جامعة بني سويف الأهلية: أنت بره القطر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شن الإعلامي محمد موسى، هجوما حادا على الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الأهلية، بسبب رفضه قبول أوراق الطلاب العائدين من السودان وإجبارهم على بدأ الدراسة من المستوى الأول، ضاربا بقرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عرض الحائط.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، من مستقبل أولاد يا دكتور وأنت أب في المقام الأول قبل أن تكون رئيس جامعة، رجاء تغليب الجانب الإنساني والمصلحة العامة على هذا الأمر، بناشدك باسم كل ولي أمر قد يكون في يوم من الأيام ابنك أو حفيدك مكانه".

وأتم محمد موسى، أنت بره القطر المصري، وهناك قرار وزاري بشأن قبول أوراق الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا ولم نسمع أي شكوى ضد الجامعات الأخرى الجميع أمتثل للقرار الوزاري.