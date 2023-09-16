نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تحسم الجدل حول تعرض مصر لمنخفض التنين وتحذر من تقلبات عنيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لـ هيئة الأرصاد الجوية، عدم وجود أي تقلبات جوية خلال الفترة القادمة، نافية عدم تعرض مصر إلى عاصفة التنين كما أثير خلال الساعات الماضية.

وأضافت الدكتورة منار غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك حالة من الاستقرار في الطقس، لافتة إلى أن عاصفة التنين كانت حالة جوية أثرت على البلاد في مارس 2020، نتيجة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ولم نتعرض لها في 2021 أو2022 أو2023.

تابعت عضو المركز الإعلامي لـ هيئة الأرصاد الجوية، فصل الخريف سيشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة على سطح البحر المتوسط والبحر الأحمر بسبب التغيرات المناخية متوقعة حدوث بعض التقلبات الجوية العنيفة.