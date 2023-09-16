نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الري: حريصون على توفير المياه للمشروعات البترولية بأسيوط ودمياط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، تفاصيل توقيع برتوكول تعاون مع وزارة البترول، والذي بموجبه تسهل الوزارة إصدار التراخيص اللازمة لعدد من المشروعات البترولية الجديدة، التي ينفذها قطاع البترول بمحافظتي أسيوط ودمياط.

وأضاف المهندس محمد غانم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، وزارة البترول ستقوم بتنفيذ مشروعات لمعالجة مياه الصرف الصناعي لمعالجة وإعادة تدويرها مرة أخرى في كافة الأنشطة البترولية، في ظل موارد مصر المائية المحدودة.

تابع المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، المشروع القومي لتبطين الترع يستهدف توزيع المياه على المزارعين بعدالة وكفاءة، والعديد من المشروعات الأخرى مثل الصرف المغطى والصيانة المائية، لافتا إلى أن هناك مشروعات متنوعة في جميع محافظات الجمهورية لتحسين إدارة المياه وتوفير الاحتياجات المائية لقطاع الزراعة.