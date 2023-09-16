«الشؤون الإسلامية»: نخوض معركة وجود للتغلب على مخاطر تطبيقات الذكاء الاصطناعي

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أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور عبدالغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن رجال الدعوة والعاملين بالحقل الدعوي، والمؤسسات الدينية يخوضون الآن معركة وجود للتغلب على مخاطر تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف الدكتور عبدالغني هندي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلـس الأعلى للشئون الإسلامية الذى جاء تحت عنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة، كان يحمل رسالة في غاية الأهمية.

تابع عضو المجل الأعلى للشؤون الإسلامية، الدعوة الإسلامية تتعرض لمخاطر كبيرة من وسائل العصر الحديث، مشدد على ضرورة تغيير أسلوب الدعوة لمواكبة كل التطورات التكنولوجية التي تحدث في المجتمع تخرج من النمط التقليدي إلى الواقع العملي.