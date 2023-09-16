نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: دخول ٢٨ مدرسة جديدة العام الدراسي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستقبل محافظة الجيزة العام الدراسي الجديد بدخول ٢٨ مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الأعمال الإنشائية للمدارس تبلغ تكلفتها ٣٦٢ مليون جنيه وتساهم فى توفير ٦٩٩ فصلًا دراسيًا وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وأضاف المحافظ أنه سيتم دخول ١١ مدرسة إنشاء جديد للخدمة بتكلفة ٢٢٢ مليون و٦٠٠ ألف جنيه باجمالي ٣٦٧ فصلا دراسيًا و٩ مدارس توسعات وتعلية سيتم دخولها الخدمة بتكلفة ٦٥ مليون جنيه بإجمالي ٢٠٧ فصلا دراسيًا بالإضافة إلى ٦ مدارس إحلال جزئي وصيانه شامله بتكلفة ٥٨ مليون جنيه بإجمالي ١٢٣ فصلا دراسيا.

أكد المحافظ على تنفيذ كافة التجهيزات التي تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب والتأكيد على تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس مؤكدًا على توفير المناخ الملائم للطلاب وتنفيذ جميع أعمال الصيانة والإصلاحات بكافة المدارس من دورات للمياه والنوافذ والإنارة والأسوار والبوابات ومنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس ورفع أى مخلفات أولًا بأول.

أشار راشد أن المدارس المقرر دخولها الخدمة تقع بقرى مراكز العياط ومنشاة القناطر وأوسيم والبدرشين وكرداسة ومدينة أكتوبر وأحياء الدقي وبولاق الدكرور وجنوب وذلك فى إطار سعى الدوله نحو رفع كفاءة المنظومة التعلمية.

وقال المحافظ إن المدارس ستساهم فى تقليل الكثافات الطلابية بالفصول مؤكدًا حرص المحافظة الدائم على التعاون مع الجهات المعنية بالدولة والمجتمع المدني لتوفير أراضي لبناء مدارس جديدة عليها لمواجهة الكثافة العالية داخل الفصول إضافة إلى مساهمة المجتمع المدنى فى بناء وتجهيز المدارس مشددًا على رئيس هيئة الابنية التعليمية بالتأكد من توصيل المرافق للمدارس وتجهيزها بالأثاث اللازم قبل البدء فى العام الدراسي الجديد.

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