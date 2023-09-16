نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملة نظافة وإزالة حشائش الغابات بطريق مصر أسيوط الزراعي بمركز العياط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شنت الوحدة المحلية بالمتانيا التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة، حملة نظافة مكبرة على جانبي طريق مصر أسيوط الزراعي، وإزالة خشائش الغابات الندماواجدة على الطريق بين قريتي بمها والمتانيا.

وذلك بعد شكوى الأهالي وتضررهم من وجود هذه الحشائش التي تحجب الرؤية وتسبب العديد من الحوادث.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات، لتيسير الحركة المرورية وإظهار المظهر الجمالي للمدينة، وإزالة أي أسباب لشكاوى المواطنين والتواصل الدائم معهم.

وشارك في الحملة، فريق من العاملين بالوحدة المحلية بقرية المتانيا، بناء على تعليمات رئيس مجلس مدينة العياط المهندس، محمود عبدالحليم مدينه وإشراف النائب محمد عبد التواب وبوجود رئيس الوحدة المحلية بالمتانيا حمادة مليحي وفريق العمل بالوحدة لقطاع النظافة.

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