نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني للحكومة: انقطاع الثقة أخطر من انقطاع الكهرباء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم المهندس إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشان القرارات الأخيرة بزيادة مدة انقطاع الكهرباء إلى ساعتين بدلا من ساعة، مشددًا على أن “انقطاع الثقة والضبابية أخطر من انقطاع الكهرباء”

وتساءل النائب: هل منطقي لما الحرارة تقل والأحمال تقل يزودوا مدة انقطاع الكهرباء؟ مشددًا على أن “الموضوع كده ماشي بالعكس وغير منطقي، ويجب على الحكومة توضيح الأسباب وراء هذه الزيادة في مدة الانقطاع”.

ولفت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن الحكومة، أعلنت الشهر الماضي عن خطة تخفيف الأحمال وتحديد ساعة يوميا بكل منطقة، حيث أشارت التصريحات حينها إلى أن تلك الإجراءات ستنتهي عند نزول درجة الحرارة عن ٣٥ درجة مئوية، وأنها بحد اقصى منتصف شهر سبتمبر، إلا أن المواطنين فوجئوا بالقرار الجديد وهو عكس التصريحات السابقة".