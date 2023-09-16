الرئيس السيسي يفتتح عددا من المشروعات في بني سويف عبر تقنية الفيديو كونفرانس

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 سبتمبر 2023 03:31 مساءً - افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من المشروعات بمحافظة بنى سويف، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك على هامش زيارته قرية سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قرية سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف، والتقى أهالى القرية، واحتشد أهالى بنى سويف، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقرية سدس الأمراء بالمحافظة.

وحرص الحشود من أهالى محافظة بنى سويف، على الترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زياتة لقرية "سدس الأمراء"، فيما أجري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حوارا مع الآلاف المحتشدة فى استقباله من أبناء محافظة بنى يسوف ومتطوعي حياة كريمة.