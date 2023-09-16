الرئيس السيسى: أقدر معاناة الأسر المصرية فى مواجهة الأعباء المعيشية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 سبتمبر 2023 03:31 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، :" الشعب المصري الكريم.. أقول لكم بصدق وبعبارات واضحة .. أقدر حجم المعاناة التي تواجهها الأسرة المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية الناجمة عن الآثار الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية المركبة التي خلفتها جائحة كورونا وضاعفتها الحرب الروسية الأوكرانية."

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء مع أهالي محافظة بني سويف: "لم ندخر جهدا لاحتواء الآثار السلبية بما نتكلم من قدرات وإمكانيات.. ولولا الاستعداد المسبق بإجراءات اقتصادية فعالة.. لكانت أثار هذه الأزمة مضاعفة وذلك من خلال إدارة عليمة دقيقة.. نجحنا في التعامل مع الأزمة وتجاوز مراحلها الحرجة دون أن تتوقف حركة البناء والتنمية في الدولة".