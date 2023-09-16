الرئيس السيسي يوجه بسرعة تطبيق زيادة بدل «الصحفيين»

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 سبتمبر 2023 03:31 مساءً - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولة بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.