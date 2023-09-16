كتلة الحوار ترحب بقرارات الرئيس السيسي: تخفيف الأزمة الاقتصادية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 سبتمبر 2023 04:28 مساءً - رحبت كتلة الحوار بالقرارات الأخيرة والتي أصدرها السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عصر اليوم خلال زيارته لمدينة بني سويف كخطوة هامة نتمنى أن تعقبها خطوات مماثلة.

ويأتي هذا الترحيب من تطابق هذة الخطوات مع الطلبات التي قدمها الدكتور باسل عادل خلال كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر الشباب في يونيو الماضي أمام الرئيس والتي طالبه فيها باتخاذ اجراءات اقتصادية عاجلة لمساندة المواطن ومواجهة آثار الأزمة الاقتصادية الحادة.

وترى كتلة الحوار أن مثل هذه القرارات من شأنها تخفيف جزء من الأزمة الاقتصادية عن كاهل المواطنين ونتطلع لإصدار المزيد من القرارات التي تدعم المصنعين والمصدرين والعاملين بالقطاع الخاص لمواجهة هذه الأزمة وأن ترتبط أي سياسات إصلاحية بخطط ضرورية وعاجلة لدعم الإنتاج في كل القطاعات

وكذلك لا يفوتنا أن نؤكد على ضرورة إغلاق ملف الحبس الاحتياطي وإطلاق سراح كل مسجوني الرأي والاستمرار بل والإسراع في الخطوات الملحوظة في اتجاه فتح المجال العام ودعم اطلاق حرية الرأي والحريات.