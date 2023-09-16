نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رش وتجريع 2000 رأس ماشية خلال قافلة بيطرية مجانية في الوراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت مديرية الطب البيطري بالجيزة، قافلة علاجية مجانية بالوراق، لخدمة المواطنين فى الاماكن الاكثر إحتياجًا وذلك بالجهود الذاتية لمديرية الطب البيطرى بالجيزة.

حيث نفذت المديرية قافلة بيطرية بناحية منطقة جزيرة محمد وعزبة الخلايفة التابعين لإدارة الوراق البيطرية وشارك بالقافلة أطباء إدارة الوراق البيطرية بالإشتراك مع لجنة من أطباء مديرية الطب البيطرى بالجيزة.

وذلك بناء علي تعليمات وزير الزراعة الدكتور السيد القصير، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال احمد بتكثيف إطلاق القوافل العلاجية الإرشادية المجانية.

وأسفرت أعمال القافلة عن ما يلي:-

1- رش عدد (1000) رأس حيوان وعدد من الزرايب ضد الطفيليات الخارجية.

2- تجريع عدد (800) رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية والديدان.

3- أخذ عدد (36) عينة دم لفحص مرض البروسيلا.

4- عمل فحص تناسلى عن طريق الجس المستقيمى لعدد (15) رأس ماشية.

5- علاج عدد (112) رأس حيوان من الأمراض الباطنية.

6- علاج عدد (57) رأس من الأبقار والجاموس لأمراض الرعاية التناسلية والعقم.

7- علاج عدد (150) طائر ضد الامراض البكتيرية.

8- عمل ندوة ارشادية عن اهمية تحصين الحيوانات ضد الامراض الوبائية.

IMG-20230916-WA0049

IMG-20230916-WA0047

IMG-20230916-WA0054

IMG-20230916-WA0048

IMG-20230916-WA0057

IMG-20230916-WA0052

IMG-20230916-WA0053

IMG-20230916-WA0056

IMG-20230916-WA0050

IMG-20230916-WA0051

IMG-20230916-WA0055

IMG-20230916-WA0045