نقيب الصحفيين: نتواصل لمعرفة قيمة زيادة البدل وموعد الصرف

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن تواصله مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، لمعرفة قيمة زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا التي أقرّها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وموعد الصرف.

وكان قد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سرعة تطبيق بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات ذات الشأن بالموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال كلمته على هامش افتتاح عددٍ من المشروعات القومية ببني سويف، اليوم السبت.