نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأعلى للإعلام": الرئيس يؤمن بالدور الهام للصحافة.. وأول مرة يتحدّث رئيس مصري عن زيادة البدل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة كرم جبر، بحِزمة القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، لرفع المعاناة عن المصريين، ومواجهة مشاكل غلاء المعيشة، وخصّ المجلس بالذكر، زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بنقابة الصحفيين.

وأكد المجلس في بيان له، أن زيادة بدل التكنولوجيا يساهم في زيادة دخول الصحفيين، بعد أن أصبح البدل جزءًا من دخولهم المعيشية، وأنها المرة الأولى التي يخص فيها رئيسًا مصريًا جموع الصحفيين بزيادة في البدل، مما يؤكد حرص الدولة على إنجاز ما يمكن من إجراءات لتهيئة ظروف مواتية للصحفيين.

وأضاف المجلس أن هذا التوجُّه يعكس إيمان الرئيس بأن الصحافة تؤدي دورًا هامًا في مسيرة النهضة الوطنية ونشر الوعي والمعرفة، مما يقتضى التحلي بالموضوعية والمصداقية والمهنية، والتعبير الحر عن الرأي بمسؤولية واستقلالية مكفول بمناخ ديمقراطي ومنظومة دستورية وقانونية متطورة.

وتابع: “هذه الثقة تُلقى على كاهل الصحفيين تَحمُّل المسؤولية الوطنية، والقيام بواجب الكلمة ونقل الحقيقة والوقوف سدًا منيعًا أمام الشائعات وكل ما من شأنه المساس بوطننا الغالي لمواصلة مسيرة التنمية والتطوير”.