نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة حلوان يشيد بفعاليات أسبوع شباب الجامعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك آلاف من الشباب في أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر الذي نظمته جامعة حلوان في الفترة من 8 إلى 14 سبتمبر 2023 الجاري تحت شعار الجمهورية الجديدة حلم وطن.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الأسبوع أقيم بتجهيزات ضخمة وسط عقد عشرات الفعاليات ومنافسات حماسية واستعدادات لوجستية تمت على أكمل وجه في وقت قياسي، وأكثر مايميز الأسبوع الثالث عشر هو تنوعه في كافة المجالات، والفعاليات والمسابقات بشكل غير مسبوق، وشهد استقال لكافة الجامعات من كل المحافظات.

كما تم عقد ندوات وورش عمل بحثية ونقاشات في كافة المجالات العلمية والنفسية وريادة الأعمال وغيرها، وكرنفالات وحفلات كورال واستعراضات وعروض مسرحية متميزة، وعدد كبير من الفعاليات الرياضية في كل الألعاب تنس الطاولة، الكرة الطائرة، كرة السلة وكرة اليد، القدم، والمعارض العلمية والفنية ومسابقات الميكاترونيك، والمعلومات العامة والشطرنج، البحث العلمي، والبرمجة.

كما أقيم خلال فعاليات الأسبوع دوري للالعاب الالكترونية ومسابقات الحديث، القرآن الكريم، افضل عرض تقديمي، صحف الحائط، وورش عمل ومعارض لكليات الفنون، وأنشطة الجوالة ورحلات لاهم المعالم السياحية والتاريخية.