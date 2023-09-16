نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يوجه بتخصيص وقت محدد لمقابلة أولياء الأمور والاستماع لهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن لائحة الانضباط في المدارس ودورها الوقائي، حيث أن الوزارة بصدد إصدار قرار وزاري بشأنها خلال الأيام القادمة، موضحًا أنه سيتم إرسالها للسادة المحافظين بحيث يتم متابعة تطبيقها.

كما وجه فى بيان صحفى بالاهتمام بالنظافة والشكل العام للمدارس، والتأكيد على عدم استخدام الهاتف المحمول المزود بكاميرا في المدارس وخاصة داخل الفصول.

كما شدد الوزير على أن أولياء الأمور هم جزء هام لا يتجزأ عن العملية التعليمية، ووجه بتخصيص وقت محدد لمقابلتهم والاستماع لاستفساراتهم.

وتابع الوزير الآليات الجديدة التي ستطبقها الوزارة بدءًا من العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، للارتقاء بالمنظومة التعليمية، حيث تطرق للحديث حول إعداد الوزارة لمواد تعليمية وتدريبية للصفوف من الرابع الابتدائي إلى الثالث الثانوي مزودة باختبارات يستطيع الطالب حلها والتعرف فورًا على درجته من خلال تقرير بأدائه، والتي ستساعد على إتاحة أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية، فضلًا عن التخفيف عن كاهل الأسر وتقديم خدمة تعليمية متميزة، موضحًا أنه سيتم إعداد هذه المواد بصيغة PDF، وإتاحتها على موقع الوزارة والمديريات التعليمية، وتوعية المعلمين حولها، وفي هذا الشأن أشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من الوحدات الأولى وتم البدء في الوحدات الثانية، مضيفًا إنه سيتم توفير روابط وفيديوهات إثرائية للطالب تساعده على الدراسة.