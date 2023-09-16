"الدفاع عن استقلال الصحافة" تُثمّن قرار الرئيس بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا

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أحمد جودة - القاهرة - ثمّنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، سرعة تطبيق زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، للصحفيين أعضاء النقابة.

قال بشير العدل مقرر اللجنة، إن قرار الرئيس السيسي بتطبيق زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، يأتي من إيمان القيادة السياسية، بدور الصحافة، في النهوض بالمجتمع، وتدعيم أسس الجمهورية الجديدة، التي تهتم بالمواطن أولًا.

وأضاف أن الصحافة تلعب دورًا مهمًا في تبصير الرأي العام، بالحقائق التي تتم على أرض الواقع، وكذلك تسلط الضوء على الإنجازات التي تقوم بها القيادة السياسية من أجل مصر مستقر وآمنة، ومتقدمة، وهو ما يستحق من أجهزة الدولة الاهتمام بالصحفيين، ورفع المعاناة عنهم، وتوفير آليات العمل، في بيئة تتسم بتداول المعلومة، وذلك لمواجهة الشائعات التي تلجأ إليها قوى الشر.

ودعا “العدل” وسائل الإعلام للمشاركة بقوة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتأكيد على خطط الدولة، التي تسير نحو تدعيم أسس جمهورية جديدة، قوامها الأمن والأستقرار ورفاهية المواطنين.