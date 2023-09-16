نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يوجه بضرورة تسجيل غياب الطلاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بضرورة تسجيل غياب الطلاب على أن تقوم المدارس أيضًا بتنظيم مسابقات دراسية تجذب طلاب المرحلة الثانوية للحضور إلى المدرسة، مشيرًا إلى أهمية المنصات التعليمية على اليوتيوب فى استفادة الطلاب فى زيادة تحصيلهم الدراسي.

وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بتركيز تطوير مناهج المرحلة الإعدادية على تحقيق جودة حياة الطلاب وأسرهم، والتركيز على المفاهيم الكبرى، والمساهمة فى تطوير البنية المعرفية لديهم، حيث أن العبء المعرفى وكمية المعلومات تعوق التعلم عند زيادتها عن السعة العقلية للطالب، مضيفًا أنه بعد الانتهاء من التطوير في المرحلة الإعدادية يتم الانتقال لتطوير مناهج المرحلة الثانوية.

كما وجه الوزير بتركيز المعلمين على قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب، مؤكدًا على ضرورة تدريس المشروعات القومية للطلاب في المدارس ليدركوا حجم الإنجازات على أرض الواقع وليكونوا فخورين ببلادهم، وتناول هذه الإنجازات في موضوعات التعبير والإذاعة المدرسية، وكذا التوسع في اشتراك الطلاب فى ريادة الأعمال وأن تصبح مادة أنشطة أساسية فى كل المواد الدراسية لصقل الطالب بمهارات يدوية وعملية.

وفي هذا الإطار، لفت الوزير إلى مشاركة مصر هذا العام في مؤتمر المناخ ال٢٨ المنعقد بدولة الإمارات، موجهًا بالاهتمام بالأنشطة المدرسية حول موضوعات المناخ من خلال مسابقات فنية، والأعمال الفنية حول الاقتصاد الأخضر والمدارس الخضراء، فضلًا عن ابتكارات طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، لتشارك في جناح معرض مصر بالإمارات خلال المؤتمر.

كما استعرض الوزير بعض نماذج المدارس المتميزة الناتجة عن اهتمام الدولة بالمتفوقين والنابغين، ومنها مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، مشيرًا إلى أن هناك ضوابط لاختيار طلاب هذه المدارس، حيث يتم اختيار الطلاب المتميزين من خلال عقد ٤ امتحانات يعدها المركز القومي للامتحانات ثم يتم تسكينهم بمدارسهم، مشيرًا إلى أن الأوائل بالصف الأول الثانوي من مدارس STEM ال ٢٠ مدرسة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى مدرسة المتفوقين بعين شمس، سيتم ضمهم لمدرسة العباقرة، مع تقديم حزمة امتيازات لهم عبر تنفيذ توأمة مع عدد من المدارس بمختلف دول العالم، فضلًا عن التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية والدولية لضمان تقديم محتوى تعليمي وتدريبي متميز لهم، وتعزيز مواهبهم وقدراتهم.

وأشاد الوزير بالمدارس الرسمية الدولية الـIPS في الأسكندرية، موضحًا أن القيادة السياسية وجهت بضرورة التوسع في هذه النوعية من المدارس التي تقدم تعليمًا مصريًا بمعايير عالمية.