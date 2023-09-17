النقيب العام يكرم المتفوقين من أبناء المحامين العرب خلال حفل الإسماعيلية (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - شهد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، حفل تكريم المتفوقين من أبناء المحامين، وحملة الدكتوراه والماجستير من الأعضاء، بنقابة المحامين الفرعية بالإسماعيلية.

وفي بداية الاحتفالية رحب الأستاذ إبراهيم عبدالرحيم، نقيب الإسماعيلية، بالسادة الحضور، موجهًا شكره إلى النقيب العام، الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، على تشريفه وحضوره الاحتفالية.

وقال نقيب محامي الإسماعيلية، إن هذا التفوق والنجاح الذي حققه أبناء السادة المحامين وليد منظومة متكاملة، نتيجة بذل مجهود من أولياء الأمور، فتحية وإجلال لكل أولياء الأمور.

ووجه نقيب الإسماعيلية، الشكرد إلى نقيب المحامين، لموافقته على استكمال المرحلة الثانية من مبنى نقابة محامي الإسماعيلية، مؤكدًا أن النقيب العام، حريص على تلبية احتياجات النقابات الفرعية.

واستهل عبدالحليم علام، نقيب المحامين، كلمته بالتعبير عن سعادته بحضور احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء السادة المحامين، مرحبًا بكافة الحضور، ومقدمًا التهنئة لأولياء الأمور من المحامين على تفوق أبنائهم، ومتمنيًا لهم دوام التقدم والازدهار وتقلد المناصب العليا في حياتهم المستقبلية.

وفي ختام الحفل؛ كرم النقيب العام المتفوقين من أبناء السادة المحامين بنقابة الإسماعيلية، من مختلف المراحل الدراسية (الابتدائية – الإعدادية – الثانوية- المرحلة الجامعية)، والأعضاء حملة الماجستير والدكتوراه.

حضر الاحتفالية الأساتذة؛ محمد عبدالوهاب، ومحمد فزاع، ومحمد راضي مسعود، وفاطمة الزهراء غنيم، أعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بالإسماعيلية.

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النقيب العام يكرم المتفوقين من أبناء المحامين العرب خلال حفل الإسماعيلية