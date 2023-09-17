اتفرج .. مفاجأة غير متوقعة بشأن قطع الكهرباء اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023

انت الأن تتابع خبر اتفرج .. مفاجأة غير متوقعة بشأن قطع الكهرباء اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فجر الإعلامي أحمد موسي في حلقة أمس السبت الموافق 16 سبتمبر الجاري، من برنامج على مسئوليتي الذي يذاع على قناة صدي البلد مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أزمة قطع الكهرباء في جمهورية مصر العربية.

قطع الكهرباء :

وتتوصل أزمة قطع الكهرباء في كافة المناطق في البلاد ، منذ شهر يونيو الماضي، وذلك بعد الزيادة الكبيرة التي حدثت في استهلاك الكهرباء، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي دعي مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي بإصدار توجيه عاجل إلي وزارة الكهرباء والطاقة المتجدد بتخفيف الأحمال على كافة المحافظات.

مفاجأة بشأن قطع الكهرباء:

أوضح أحمد موسي أنه قام بالتواصل مع شخصية مسئولة في الحكومة المصرية والذي رفض ذكر أسمها، من أجل التعرف حول ما مصير قطع الكهرباء بعد أصبح قرار تخفيف الأحمال لمدة ساعتين بدلاً من ساعة واحدة، مؤكداً أن خلال حديثه مع هذه الشخصية الذي لم يسمها أكد له أن سوف يتم الرجوع إلي قرار تخفيف الأحمال لمدة ساعة فقط بدلا من ساعتين.

طلب عاجل :

وطالب موسي في برنامجه من الحكومة المصرية بمصارحة المواطنين بشأن قطع الكهرباء لاسيما وأن العام الدراسي الجديد للمدارس في جميع محافظات جمهورية مصر العربية سوف ينطلق في نهاية شهر سبتمبر الجاري.

موعد إلغاء قطع الكهرباء:

وعلى جانب أخر تتحدث مصدر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تصريحات صحفية له في الساعات القليلة الماضي والذي أكد أنه لم يتم إصدار أي قرار رسمي حتي الآن بشأن إلغاء قطع الكهرباء أو تخفيف الأحمال حتي الآن، موضحة أن التقلبات الجوية وارتفاع درجات الحرارة تؤثر على نسب استهلاك الوقود من مازوت بمحطات إنتاج الكهرباء مشيراً إلي أنه من المتوقع أن يتم انتهاء أزمة قطع الكهرباء في مصر في نهاية شهر سبتمبر الجاري بعدما كان محدد لها منتصف الشهر الميلادي الجاري، حيث أنه سوف تستمر قطع الكهرباء في خلال هذه الأيام من شهر سبتمبر الحالي وذلك بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة التي تشهدها البلاد.