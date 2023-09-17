انت الأن تتابع خبر بعد قرار الرئيس السيسي .. التأمينات تعلن عن موعد صرف الزيادة الجديدة في المعاشات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت هيئة التأمينات الاجتماعية خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر الجاري، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن حجم الزيادة الجديدة في المعاشات، بعد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قرارات السيسي:

[المعاشات]

المعاشات

وأعلن الرئيس السيسي عصر أمس السبت خلال جولة تفقدية في محافظة بني سويف بعد افتتاحه لعدد من المشروعات الخدمية عن عدد من القرار الخاصة بالحماية الاجتماعية لمساعدة المواطنين على مواجهة تدعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن حرب روسيا على أوكرانيا، والتي من بينها زيادة المعاشات.

زيادة المعاشات:

[المعاشات]

المعاشات

وأكدت هيئة التأمينات عبر مصدر مسئول بها رفض ذكر اسمه في تصريحات صحفية عن، أن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة تستعد خلال الساعات القليلة القادمة لللإعلان عن موعد زيادة المعاشات وقيمة الزيادة التي سوف يتم صرفها لأكثر من 11 مليون و100 ألف قائم بالصرف ومستفيد في جمهورية مصر العربية، وذلك تنفيذا لقرارا الرئيس عبد الفتاح السيسي.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات

وأضاف مصدر هيئة التأمينات، أن الهيئة تعكف في الفترة الحالية على دارسة الزيادة الاستثنائية لأصحاب المعاشات وتكلفة الزيادة وموعد تطبيقها، حيث أنه بعد أن يتم الانتهاء من عملية الدراسة سوف يتم الإعلان عن موعد تطبيقها، حيث أن الزيادة ٦٠٠ جنيه ، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

زيادة المعاشات:

وأصدر الرئيس السيسي توجيها برفع المنحة الاسثنائية التي يتم صرفها لما يقارب 11 مليون موطن إلي 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه فقط، كان قد تم إقرارها خلال الفترة الماضية وبالتحديد مع مع بداية العام الميلادي الحالي 2023 وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، مما يشر إلي اهتمام القيادة السياسية في البلاد بكبار السن.