وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بضرورة العمل على توفير السلع الأساسية بأسعار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 سبتمبر 2023 11:17 صباحاً - اللواء هشام آمنة : أهمية تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لأسر الضحايا والمتضررين المصريين من أبناء المحافظات جراء إعصار وفيضانات ليبيا

في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن السيطرة على أسعار السلع الغذائية للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لها وكافة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة .

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، السادة المحافظين ضرورة العمل المستمر لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل والتصدى لجشع التجار عبر زيادة أسعار السلع الأساسية وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية والضرورية وكافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة.

كما طالب وزير التنمية المحلية ، السادة المحافظين بالتنسيق بين مديريات التموين والغرف التجارية والجمعيات الأهلية وكافة الجهات المعنية الأخرى بالدولة للتوسع في إقامة الشوادر والمعارض المؤقتة والمستدامة لتوفير السلع وبصفة خاصة المسلتزمات المدرسية والزي المدرسي في ظل اقتراب العام الدراسى الجديد والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من تلك المعارض والتخفيضات الموجودة في المعارض والشوادر وذلك تماشياً مع سياسية الدولة في التوسع في إقامة المعارض والشوادر بمختلف محافظات الجمهورية مراعاة للأسر من محدودي الدخل .

كما وجه اللواء هشام آمنة بضرورة قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمرور والتفيش على جميع الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والمحال التجارية والمخابز للتأكد من توافر كافة الاحتياجات المطلوبة للمواطنين واتخاذ اللازم حيال من يقومون باحتكار أو تخزين السلع والمواد الغذائية بهدف رفع أسعارها .

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية التأكيد على كافة سلاسل السوفر ماركت ومحلات البيع سواء الجملة أو التجزئة لإعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر ضد المخالفين لقرارات وإجراءات الدولة .

وفى سياق آخر .. وجه اللواء هشام آمنة، السادة المحافظين بتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لأسر الضحايا والمتضررين المصريين من أبناء المحافظات جراء إعصار وفيضانات ليبيا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن ، حيث أكد وزير التنمية المحلية على ضرورة المتابعة المستمرة لهذا الملف وبحث احتياجات أسر المفقودين والضحايا وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة لهم في كافة احتياجاتهم المعيشية والخدمية في إطار ما تقوم به الوزارات والجهات المعنية بالدول للتخفيف علي تلك الأسر وتجاوز محنتهم .