وزير الرى يتابع موقف مشروعات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 سبتمبر 2023 11:17 صباحاً - الدكتور سويلم :جهود كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية

- مشروعات التوسع الزراعي تهدف لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر

- هذه المشروعات مثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة موقف تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام أحد مشروعات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى فى مصر .

وصرح الدكتور سويلم أن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة .

وأوضح سيادته أن هذه المشروعات تهدف لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات .

وإستعرض الدكتور سويلم خلال الإجتماع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/يوم ، والذى تصل نسبة التنفيذ به الى ٥٧% ، ويتكون المشروع من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كم (عبارة عن مسار مكشوف بطول ٩٢ كم ومسار مواسير بطول ٢٢ كم بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومتر) .

تم عقد الاجتماع بحضور كل من السيد المهندس/ محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، والسيد الدكتور/ أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، والسيد المهندس/ حسام طاهر رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات ، والسيدة المهندسة/ سناء عبد الرشيد رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفنى لرئيس مصلحة الرى ، والسيد المهندس/ نبيل نصيف رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه ، والسيدة المهندسة/ سلوى عبد الغنى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والتصميمات والعقود بقطاع التوسع الأفقى ، والسيد الدكتور/ أحمد أبو النجا مدير عام الدراسات والتصميمات بقطاع التوسع الأفقي والمشروعات ، والسيد المهندس/ محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى .