نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبات حلوان تستعد للعام الدراسي 2022/2023.. جولات لعميد الكلية وتوجيهات عاجلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال الطلاب الجدد

قام الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان بمراجعه استعدادات الكلية للعام الدراسي الجامعي الجديد 2023/2024. وذلك من خلال اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي تضمن تحقيق السلامة والراحة لجميع منتسبي الكلية.

جولة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان

وقام "إمام" بالمرور على جميع المدرجات والمعامل بالكلية للتأكد من سلامتها وملائمتها لتقديم خدمة طلابية متميزة تليق بالطلاب ورافقه في الجولة الدكتورة منال عبد القادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والسيد عماد سعيد مدير الكلية.

اجتماع الإداريين بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان

وبعد انتهاء الجولة الميدانية تم الاجتماع بجميع الإداريين بالكلية برئاسته وبحضور كل من الدكتورة منال عبد القادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عماد الدين سعيد مدير الكلية.

ووجه "إمام" برفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال الطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها للترحيب بهم والرد على كل استفساراتهم وتقديم الدعم لهم وتذليل أي صعوبات لمنتسبي الكلية القدامى.

تعريف الطلاب بأنشطة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان

وشدد على ضرورة تعريف الطلاب بالأنشطة الطلابية التي تقدم من خلال قسم رعاية الطلاب بالكلية وكذلك الخدمات التي تقدم من خلال القسم، وذلك لما لها من دور فعال في تنمية الطالب الجامعي وثقل شخصيته وتحقيق رؤية مصر 2030 في إخراج شباب مسؤول وواع ومؤهل لمواكبة التطور التكنولوجي وتحقيق مسيرة التنمية المستدامة.

رؤية كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان

وقد تبلورت تلك الرؤية في قيام جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة باستقبال أسبوع شباب الجامعات والذي استضاف شباب الجامعات المصرية في الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر في أسبوع حافل بالأنشطة المختلفة.

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كما أفادت الدكتورة منال عبد القادر وكيل الكلية بأنه قد تم الانتهاء من اعلان الجداول الدراسية للفصل الدراسي الأول العام الجامعي 2023/2024 لطلاب مرحلة البكالوريوس بالبرنامج العام والبرامج المتميزة بالكلية (برنامج هندسة البرمجيات-برنامج المعلوماتية الطبية). ونوهت سيادتها علي سلسله الاجراءات المطلوب اجتيازها من الطلاب الجدد المرشحون للكلية لحين الالتحاق بالكلية وتتمثل هذه الإجراءات في الآتي

١. الدخول على اللينك التالي:

http://eservices.helwan.edu.eg/stAdmission/

والاستعانة بفيديو ارشادي يشرح خطوات التسجيل

٢. اجتياز الكشف الطبي.

٣. دفع المصروفات.

4. تسليم ملف الطالب لشئون الطلاب وبذلك يصبح مسجل بالكلية.