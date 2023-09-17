نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صور| أهالي "الشريف" يطالبون أحمد الفضالي بالتدخل لحل أزمة العالقين في ليبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى السفير أحمد الفضالي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية المُقبلة عدة جولات في محافظة بني سويف وتحديدًا "ببا"، وقدم واجب العزاء في المتوفيين من شباب قرية الشريف بالإعصار دانيال في الأراضي الليبية خلال جولته.

أحمد الفضالي مع أهالي قرية الشريف في ببا ببني سويف

استمع "الفضالي"، إلى الأهالي وطلباتهم محاولًا مساواتهم في مصابهم الجليل بعد إعصار دانيال الأليم، والذي أسفر عن وفاة أكثر من 70 شخصًا في هذه القرية فقط التي اتشحت بالسواد وامتلأت بالعويل والدموع.

أحمد الفضالي مع أهالي قرية الشريف في ببا ببني سويف

استغاث بعض الأهالي وطلبوا من "الفضالي"، التدخل للاطمئنان على بعض المفقودين في ليبيا وإنقاذهم وعودتهم إلى مصر، مرددين "عايزين نطمن على عيالنا.. في شباب لسه عايشين بس مش لاقيين ياكلوا هناك ومش عارفين يرجعوا".

أحمد الفضالي مع أهالي قرية الشريف في ببا ببني سويف

وعد المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية 2024، الأهالي بالتوصل مع الخارجية المصرية والمسؤولين في ليبيا للوقوف على تطورات الأوضاع بعد إعصار دانيال وتسهيل عودة المفقودين من المصريين في درنة بليبيا.

أحمد الفضالي مع أهالي قرية الشريف في ببا ببني سويف

كما طالبت الأسر بالنظر إلى الشباب العائد من ليبيا ومازال محتجزًا في المطار ورجوعهم في أسرع وقت، مؤكدين أن حالتهم بعد الحادث سيئة نفسيًا وصحيًا ولا يتحملون الانتظار، مشيرين إلى أن بعضهم دون أوراق ولا يمتلك المال ولا الملابس وحالتهم صعبة للغاية.

أحمد الفضالي مع أهالي قرية الشريف في بني سويف

وناشد أهالي الضحايا في قرية الشريف المسؤولين بالنظر إلى الحالة المادية التي أصبح عليها أهالي شهداء إعصار دانيال في درنة بليبيا وزيادة المعاش لهم، مشيرين إلى أن 400 جنيه لا تكفي احتياجات الأسرة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الدولة والعالم.

وكانت محافظة بني سويف فقدت العديد من أبنائها في إعصار دانيال المدمر الذي أصاب مدينة درنة في ليبيا واتشحت بالسواد حزنًا على أولادها وترك كل شاب زوجة وأطفال خلفة ينتظرون من يقدم لها الرعاية والاهتمام ويحتضنهم بعد فقدان رب الأسرة وعائلها، وتوجد بعض الأسر فقدت 3 أشقاء في هذا المُصاب الأليم وعائلات فقدت أكثر من 10 أبناء، وقد ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن بيان فريق الطوارئ الليبي في إحصائية أوليّة أن عدد المباني المدمرة بمدينة درنة بشكل كامل بلغ 891 مبنى، بينما المباني المدمرة بشكل جزئي بلغت 211 مبنى، في حين قدرت المباني التي غمرها الوحل بنحو 398 مبنى.