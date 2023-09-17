الإسماعيلي يوافق على لائحة إيهاب جلال ويبدأ إجراءات توقيع اللاعبين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 سبتمبر 2023 12:35 مساءً - وافق علي أبو جريشة رئيس قطاع الكرة بالنادى الإسماعيلى ونائبه عماد سليمان، على اللائحة المالية التى أعدها إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة وبدأ فى جمع توقيعات اللاعبين عليها تمهيداً لتطبيقها تزامناً مع انطلاق مباريات الموسم الجديد.

ويرغب إيهاب جلال أن تكون اللائحة الخاصة بالفريق مرتبطة بترتيب الفريق في مركز الدوري، وأن تكون بنظام النقاط، لخلق دوافع جديدة لدى اللاعبين تدفعهم لتحقيق الانتصارات بشكل يضع الدراويش في مركز يليق بالنادى وجماهيره العريضة.

ويدخل فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال معسكراً مغلقاً اليوم، الأحد، استعداداً لافتتاح مشواره بالنسخة الجديدة لبطولة الدوري المصري بمواجهة زد، الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة، والمقرر لها الرابعة عصر الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري .

وتسلم إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، تقريرا من جهازه المعاون عن نقاط القوة والضعف فى صفوف فريق زد قبل ملاقاته بالجولة الأولى للمسابقة.

ويرغب إيهاب جلال في الوقوف على التشكيل الأساسى لفريق زد بعد سلسلة التدعيمات القوية التى أجراها الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بحثاً عن الظفر بالثلاث نقاط وتحقيق إنطلاقة مميزة للدراويش بالمسابقة.

وأنهى الجهاز الاداري للفريق الأول بالنادي الاسماعيلي اجراءات قيد وتسجيل القائمة النهائية للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد أن نجح المهندس نصر أبو الحسن رئيس مجلس الإدارة في تسوية وجدولة مديونية اتحاد الكرة لدى النادي الإسماعيلي وذلك خلال الجلسة التى جمعته مع جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ومجلس إدارة الاتحاد الثلاثاء الماضي.