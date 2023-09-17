مايا مرسي: خالص الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية المؤمنة بتمكين المرأة ودعم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 سبتمبر 2023 01:31 مساءً - التقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة صباح اليوم باللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،وذلك خلال الزيارة التى قامت بها رئيسة المجلس إلى محافظة اسيوط لتفقد مجموعة من الأنشطة التى ينفذها المجلس بالمحافظة في ضوء المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ، وحملة " بلدى أمانه " ، يرافقها كل من النائبة سناء السعيد والمهندس عمرو سليمان عضوي المجلس والسيدة فردريكا ميير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصروالسيدة كريستين عرب ممثلة هيئة الامم المتحدة للمرأة .

تقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير والإمتنان إلى القيادة السياسية المؤمنة بالمرأة المصرية والداعمة لها في كافة المجالات والمساندة لوصولها لكافة المواقع القيادية مشيرة الى أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤمن بأن تمكين المرأة واجب وطني وحق اساسي لها.

‏كما تقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير الى السيد اللواء عصام سعد على مجهوداته وإيمانه بملف تمكين المرأة ، مشيرة إلى الدور المنتظر لرعاية السيد المحافظ لبرنامج نورة لتمكين الفتيات بتخريج أول دفعة من الفتيات على مستوى جمهورية مصر العربية من قلب الصعيد بمحافظة أسيوط . ‏

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها بوصول مشروع تحويشة( مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي) الى القرى المختلفة بمحافظات حياة كريمة مثل قرى مركز ساحل سليم ، مشيرة أن السيدات بالقرى يستطعن أن يدخرن أموالهن بطريقة إليكترونية من خلال تطبيق تحويشة الذي أطلقه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع البنك المركزي وشركاء التنمية .

كما أعربت عن سعادتها بتولي سيدة منظومة هيئة تنمية الصعيد، مشيرة إلى أن سيدات الصعيد على مدار التاريخ هن الوتد الأساسي للدولة المصرية.

ومن جانبه تقدم السيد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بخالص الشكر والتقدير للدكتورة مايا مرسي والوفد المرافق لها لزيارة المحافظة الأمر الذي يعطى الدافع القوي لتسخير المجهودات لخدمة قضايا المرأة ،

وأشار إلى أن ملف التمكين الاقتصادي للمرأة والحفاظ على الحرف التراثية يأتي ضمن أولويات المحافظة حيث تقوم المحافظة بإقامة المعارض لتوفير التسويق المناسب لمنتجات السيدات و ومؤكدا على أهمية هذا الملف للحد من ظاهرة الزواج المبكر وحل مشكلة القضية السكانية كما أشار إلى مجموعة من الخدمات المقدمة فى قرى حياه كريمة ، لافتاً أن المحافظة بصدد الإنتهاء من مركز كبير للحرف اليدوية التابعة لقرية الشامية بمركز ساحل سليم.