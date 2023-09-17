وزير التنمية المحلية يلتقي محافظ جنوب سيناء لمتابعة آخر المستجدات في تنفيذ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 سبتمبر 2023 01:31 مساءً - استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، صباح اليوم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجيدة لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات.

وفى بداية اللقاء استعرض وزير التنمية المحلية واللواء خالد فودة عدد من الفاعليات والمؤتمرات التي سوف تعقد على أرض مدينة شرم الشيخ خلال الشهر الجارى والاطمئنان على توفير كافة التجهيزات اللازمة للخروج بصورة مشرفة واستكمال النجاحات التي حققتها المحافظة بشكل عام ومدينة شرم الشيخ على وجه الخصوص خلال المؤتمرات الدولية التي استضافتها خلال الفترة الماضية .

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023 / 2024 لتنفيذ عدد كبير من المشروعات فى مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع والنظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية بالإضافة إلى متابعة إنشاء بعض التجمعات التنموية بمدن رأس سدر وطور سيناء وسانت كاترين والمشروعات السياحية والخدمية بمدينة دهب وكذا أعمال التطوير الجاري تنفيذها في منطقة الرويسات تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير سكن آمن ومناطق خدمات ومناطق تجارية وتوفير حياة كريمة لأهالي المنطقة .

وأكد اللواء هشام آمنة على أهمية التنسيق بين أجهزة المحافظة مع الشركات المكلفة بتنفيذ المشروعات الجديدة في الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي لدفع أعمال التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء من تلك المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المخططة للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني جنوب سيناء .

كما أشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التى تبذلها المحافظة لتنفيذ مختلف المشروعات فى عدد من المدن والمناطق المختلفة بجنوب سيناء والتى ستحقق نقلة حضارية لأهالى المحافظة فى ظل ما تمتلكه المحافظة من مقومات تاريخية وسياحية وآثرية ودينية وعالمية .

ومن جانبه أشار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إلى إنه تم الإنتهاء من كافة إجراءات الطرح للمشروعات التي تتضمنها الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023 / 2024 بجميع مدن المحافظة ، إضافة الى المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية، ورفع كفاءة وتطوير جميع القطاعات الحيوية التى تمس حياة المواطنين بصورة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المجالات.

كما عرض اللواء خالد فودة استعدادات المحافظة لإقامة بعض المؤتمرات و الفعاليات الهامة خلال شهر سبتمبر الجارى وأكد فودة على جاهزية المحافظة لاستقبال واستضافة تلك المؤتمرات على أكمل صورة .

كما تابع اللواء هشام آمنة خلال الاجتماع جهود محافظة جنوب سيناء للسيطرة على الأسواق وتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وإقامة المعارض والشوادر والمنافذ بجميع مدن المحافظة والاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة فى هذا الشأن.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أنه قام منذ أيام بافتتاح معرض " أهلا مدارس" بمدينة شرم الشيخ بالتنسيق بين الغرفة التجارية والمحافظة ووزارة التموين لتوفير كافة مستلزمات المدارس من زى مدرسي وحقائب وأدوات مكتبية بأسعار مخفضة وفي متناول الجميع للتخفيف عن كاهل المواطنين ، مشيراً إلى أنه طالب الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمتابعة المستمرة للأسواق والسيطرة على الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية تجاة أى محاولات لاحتكار السلع فى المحال والسلاسل التجارية والأسواق .

وخلال الاجتماع تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ جنوب سيناء الموقف التنفيذي لبعض المشروعات الجديدة ومنها أعمال التطوير الشاملة للسوق القديم بشرم الشيخ والذى يعد إضافة الى الأنواع المتعددة للسياحة بشرم الشيخ وعامل جذب للسائحين من مختلف جنسيات العالم ، مشيراً الى تنفيذ مشروعات التجميل والتطوير الجارية على أرض المحافظة استعداداً لإقامة بعض الفعاليات المهمة خلال الفترة المقبلة .

وتناول الاجتماع متابعة وزير التنمية المحلية للجهود المبذولة بالمحافظة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة الجديدة ، حيث يبلغ إجمالي حجم الإستثمارات المُقدمة للمحافظة حوالى 146 مليون جنيه، حيث يتم حالياً إنشاء مدفن صحي بمدينة رأس سدر بتكلفة 60 مليون جنيه ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة، هذا بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة محطة الفرز الأولي بمدينة نويبع بتكلفة 3,75 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم المدفن الصحي الآمن بمدينة شرم الشيخ بتكلفة 35 مليون جنيه ، والمدفن الصحي الآمن بمدينة الطور بتكلفة 35 مليون جنيه ومحطة الفرز الأولي بمدينة الطور بتكلفة 3,75 مليون جنيه، إضافة الى تسليم محطة الفرز الأولي للمخلفات الصلبة بمدينة (رأس سدر) ، والانتهاء من أعمال رفع كفاءة محطة الفرز الأولي بمدينة (أبورديس) بتكلفة إجمالية للمحطتين 7,5 مليون جنيه.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى حرص المحافظة على تقديم خدمات نظافة متميزة تتناسب مع طبيعة المحافظة السياحية، مضيفا أنه يجري العمل على تطبيق منظومة وإدارة متكاملة للمخلفات ومستدامة ومنتظمة على أعلى مستوى من الكفاءة والانضباط بشرم الشيخ لا تقل عن المدن العالمية في هذا المجال.

كما تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ جنوب سيناء جهود المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بسهولة ويسر والاستفادة من التحول الرقمى في جميع المدن والمراكز وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية بما يحقق رضا المواطنين .

واختتم اللواء هشام آمنة الاجتماع مع محافظ جنوب سيناء بإستعراض موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، التى بدأت فى جميع المحافظات ، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده وزراعته في المحافظة بالفعل ضمن خطة العام الأول من المبادرة من جميع الجهات المشاركة حوالى 140 ألف شجرة .