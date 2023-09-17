انت الأن تتابع خبر صرف الزيادة الاستثنائية الجديدة مع معاشات شهر أكتوبر 2023 .. قرار عاجل من الحكومة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت الكثير من المنشورات والأقاويل على المجموعات الخاصة بأصحاب المعاشات على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023 بشأن صرف الزيادة الاستثنائية الجديدة مع معاشات شهر أكتوبر 2023.

الزيادة الاستثنائية للمعاشات:

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجيهاً هاماً أمس السبت، بصرف زيادة استثنائية لأصحاب المعاشات بمقدار 300 جنيه حيث أنها أصحبت تبلغ حالياً 600 جنيه بعدما كانت تبلغ 300 جنيه فقط، والتي تم الإعلان عنها في الفترة الماضية.

صرف الزيادة الاستثنائية الجديدة مع معاشات شهر أكتوبر 2023:

[صرف المعاشات]

الزيادة الاستثنائية الجديدة مع معاشات شهر أكتوبر 2023

في هذا السياق حسمت الحكومة عن طريق هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن الاجتماعي حقيقة الأقاويل حول صرف الزيادة الاستثنائية الجديدة مع معاشات شهر أكتوبر 2023، مشيراً إلي أن هذه الأقاويل مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة، وأن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير موجود على أرض الواقع.

وأضافت الحكومة أنه لم يتم إصدار أي قرار رسمي بشأن موعد بدء صرف الزيادة الاستثنائية الجديدة لأصحاب المعاشات، حيث أنه يجري في الفترة الحالية علمية دراسة كاملة وشاملة تمهيداً للإعلان وتكلفة الزيادة وموعد تطبيقها، وهل سوف يتم صرفها مع معاشات أكتوبر أو لا.

موعد صرف معاشات أكتوبر 2023:

وأشارت الحكومة أنه سوف يتم البدء في صرف معاشات أكتوبر 2023 يوم الأحد الموافق اليوم الأول من شهر أكتوبر القادم عبر منافذ هيئة البريد القومي وبنك ناصر الاجتماعي ومنافذ فوري، والمحافظ الإلكترونية، والبنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، مشرة إلي أنه هناك توجيه عاجل بضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لموجهة تحديات فيروس كورونا المستجد، تنفيذ قواعد التباعد الاجتماعي وعدم حدوث أي تكدس أو تزاحم حول منافذ الصرف