600 جينه.. التأمينات تعلن موعد صرف زيادة المعاشات بعد ساعات

انت الأن تتابع خبر600 جينه.. التأمينات تعلن موعد صرف زيادة المعاشات بعد ساعات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتأهب الهيئة القومية للتأمينات لإصدار بيان تفصيلي يأتي موعد صرف زيادة المعاشات، وهو الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس أثناء زيارته إلى محافظة بني سويف، وهذا جاء على هامش الأفتتاحية الخاصة بالكثير من المشروعات الخدمية صباح أمس السبت.

موعد صرف زيادة المعاشات

وأكد أحد المصادر في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال العديد من التصريحات، إنه في الساعات القليلة القادمة سوف يتم الإعلان عن موعد صرف زيادة المعاشات والتكلفة الخاصة به، وهي التي من المرجح زيادتها إلى 600 جنيه، وهذا طبقاً إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف المصدر أن البيان التفصيلي سوف يشمل على تفاصيل الزيادات وموعد صرفها، وهذا طبقاً إلي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمضاعفة المنحة الاستثنائية لكل أصحاب المعاشات والمستفيدين منها، وهي التي تصبح 600 جنيهاً بدلاً من 300 جنيه ويأتي بإجمالي 11 مليون جنيه.

[موعد صرف زيادة المعاشات]

موعد صرف زيادة المعاشات

قرارات الرئيس السيسي

وجاءت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية بقيمة 500 جنيه بدلاً من 300 جنيه لكل العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وأيضاً كل الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال.

وزيادة الحد الأدني الخاص بإجمال الدخل للدرجة السادسة، وسوف يصبح 400 جنيه بدلاً من 3500 جنيه لكل العاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية طبقاً لمناطق الاستحقاق.

والعمل على رفع الإعفاء الضريبي بنسبة تصل لـ 35% من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه لكل العاملين في الجهاز الإداري بالدولة، وأيضاً الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.