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بالأرقام.. نسب إنجاز مشروع حياة كريمة في شبين القناطر بالقليوبية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 سبتمبر 2023 06:32 مساءً - أعلنت مؤسسة "حياة كريمة"، نسب الإنجاز للمشروع القومي ب مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

 

ونشرت "حياة كريمة" عبر صفحتها الرسمية "فيس بوك" "إنفوجراف"، يكشف نسب الإنجاز لمشروعات حياة كريمة ب مركز شبين القناطر بالقليوبية، حيث بلغت 84.6%، كانت أعلى نسبة تنفيذ قطاعات نقاط الشرطة والبريد ومحطات المياه والصحة بنسبة 100%.

 

كما بلغت قطاعات التجهيزات الطبية ومياه الشرب وكباري الري والوصلات المنزلية ومراكز الشباب بنسبة 100%، وأيضا قطاعات المدارس والمجمعات الزراعية والمجمعات الحكومية والصرف الصحي بنسبة 100%، والقطاع الأقل في نسب التنفيذ هو المستشفيات بنسبة 21.6%.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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