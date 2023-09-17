انت الان تتابع خبر ساعات محفوفة بالخطر الرعب المحقق! تحذيرات عاجلة من الأرصاد المصريه تدفع المواطنين للبقاء في منازلهم.. الكارثة تهدد وماحدث من قبل لن يكون سوى نكسة بجانب ما سيأتي!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - متوقع أن يشهد اليوم الأربعاء طقسًا حارًا ورطبًا نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وتتوقع الهيئة الأرصاد الجوية أيضًا ارتفاع نسبة الرطوبة خلال اليوم مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط الرياح في بعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء.

ومن المتوقع أن تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة في أقصى جنوب البلاد، وقد تتساقط أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا في مناطق جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر حلايب وشلاتين. ومن المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة صباحًا في بعض مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء. ومن المتوقع أيضًا أن يشهد اليوم اضطرابًا في الملاحة البحرية في خليج السويس، وسرعة الرياح قد تصل إلى 50 إلى 60 كم في الساعة، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 متر.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، من المتوقع أن تكون في القاهرة الكبرى العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة والصغرى 25 درجة. وفي الإسكندرية، يتوقع أن تكون العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة. وفي مطروح، يتوقع أن تكون العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة. وفي سوهاج، يتوقع أن تكون العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة. وفي قنا، يتوقع أن تكون العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

في محافظة أسوان، من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 44 درجة مئوية وأن تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 45 درجة مئوية، بينما ستكون درجة الحرارة الصغرى 28 درجة مئوية. وفيما يلي قائمة بدرجات الحرارة في بعض المدن والعواصم في مختلف محافظات الجمهورية:

في القاهرة، ستكون درجة الحرارة الصغرى 25 درجة مئوية والعظمى 34 درجة مئوية.

وفي أسوان، من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 44 درجة مئوية وأن تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 45 درجة مئوية وأن تكون درجة الحرارة الصغرى 28 درجة مئوية.

تشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة تتراوح بين 25 و 35 درجة مئوية. في مدينة 6 أكتوبر، فتتراوح درجات الحرارة بين 24 و 35 درجة مئوية.

في بنها، تسجل درجات الحرارة 24 درجة مئوية في الصغرى و 34 درجة مئوية في العظمى.

أما في دمنهور، فتتراوح درجات الحرارة بين 24 و 33 درجة مئوية.

في وادي النطرون، تسجل درجات الحرارة 24 درجة مئوية في الصغرى و 34 درجة مئوية في العظمى. أما في محافظة كفر الشيخ، فتتراوح درجات الحرارة بين 24 و 33 درجة مئوية.

في المنصورة، تسجل درجات الحرارة 25 درجة مئوية في الصغرى و 33 درجة مئوية في العظمى.

أما في الزقازيق، فتتراوح درجات الحرارة بين 25 و 34 درجة مئوية.

في شبين الكوم، تسجل درجات الحرارة 25 درجة مئوية في الصغرى و 34 درجة مئوية في العظمى. أما في طنطا، فتتراوح درجات الحرارة بين 24 و 33 درجة مئوية.