نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخشت يفتتح مشروعات جامعة القاهرة لتطوير وتحديث مستشفى الطلبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال أيام، عددًا من مشروعات التطوير والتجديدات بمستشفى الطلبة، والمدن الجامعية، ومبنى فرع الخرطوم بالحرم الجامعي، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجامعة للعمل على تحديث بنيتها التحتية وتطوير مباني الجامعة ومنشآتها.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن عمليات التطوير والتحديث بمستشفى الطلبة تمت وفق أحدث الوسائل والنظم الطبية وطبقًا للمعايير العالمية، وتضمنت عملية التحديث العديد من الوحدات والمعامل، مثل وحدات الأشعة، والتعقيم، والأشعة المقطعية CT، ومناظير الجهاز الهضمي، والمعمل الرئيسي، والرعاية المركزة، حتى يستطيع مستشفى الطلبة تقديم جميع الخدمات الطبية على أعلى مستوى لمنتسبي الجامعة، والتي يتمثل أهمها في توقيع الكشف الطبي، وإجراء الفحوصات والتحاليل، واجراء العمليات الجراحية فى مختلف التخصصات.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تحرص على الاهتمام بالمدن الجامعية والعمل على تطويرها بشكل مستمر لتكون مكانًا ملائمًا للإقامة والإعاشة وممارسة الأنشطة والهوايات لجميع الطلاب المغتربين والوافدين حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة تحفزهم على الإبداع.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن الجامعة أطلقت منذ أكثر من 5 سنوات مشروعًا ضخمًا لتطوير المدن الجامعية على 3 مراحل، شملت المرحلة الأولى تجديد مدخل مدينة الطلبة بالجيزة، وتطوير النافورة، ومسجد المدينة، ودهانات الأبواب والأسوار الخارجية، ورصف طرقات المدينة، وتجديد واجهة قاعة المؤتمرات، ومركز الكمبيوتر، ومبنى المجلس العربي، وتضمنت المرحلة الثانية رفع كفاءة وتجديد المباني السكنية والخدمات والطرق بمدينة الطلبة، وعدد من مباني المدن الأخرى، وتمثلت المرحلة الثالثة للتطوير في استكمال رفع كفاءة باقي المدن وفق أحدث المواصفات الهندسية والخدمية وتركيب شبكة حماية مدنية طبقا لأعلى مواصفات قياسية لتحقيق الأمان وتركيب مطبات صناعية مع إعادة تخطيط الطرق، وتزويد الغرف بمراوح وشاشات تليفزيون حيث تم تركيب 4770 شاشة وريسيفر وأطباق استقبال القنوات الفضائية بغرف المدن الجامعية للطلاب، مع الاستمرار في عمليات التطوير والتجديد.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن مبنى فرع الخرطوم بالحرم الجامعي، تم تطويره ليتيح الدراسة للطلاب من دولة السودان وجمهورية جنوب السودان، وتخريج كوادر سودانية يكون لهم دور في تحقيق التنمية في السودان، ويضم كليات الآداب والحقوق والتجارة والعلوم، وتتركز الدراسة به على مرحلة البكالوريوس ويتبع نظام الدراسة بجامعة القاهرة الأم، ويُعامل الطالب السوداني معاملة الطالب المصري.