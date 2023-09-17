"الصحفيين" تطالب المؤسسات باعتماد الحد الأدنى للدخل المُعلن في خطاب الرئيس السيسي

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أحمد جودة - القاهرة - طالب مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، كل المؤسسات الصحفية قومية، وخاصة، وحزبية، والهيئات المعنية، باعتماد الحد الأدنى للدخل المُعلن في خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، وقيمته 4 آلاف جنيهٍ، على جميع الصحفيين في كل المؤسسات.

وطالب مجلس النقابة في بيان له، بأن يكون القرار مُقدمة للاستجابة لباقي مطالب النقابة، التي رفعتها للحوار الوطني، والتي تتضمّن تعيين المؤقتين في الصحف القومية، وتعديل القوانين الحاكمة للإعلام، وإصدار قانونيّ حرية تداول المعلومات، ومنع الحبس في قضايا النشر، وكذلك إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين، ورفع الحَجب عن المواقع، وإعادة الاعتبار للصحافة القومية كأحد روافد التنوع في المجتمع.

وأعلن مجلس النقابة، تثمينه وتقديره لقرار الرئيس السيسي بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، في إطار التوصيات المرفوعة من الحوار الوطني، ما يؤكد حرص الدولة على إنجاز ما يمكن من إجراءات لتهيئة ظروف مواتية للصحفيين.

زيادة بقيمة 300 جنيه في بدل التدريب والتكنولوجيا

وكان قد كشف الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن تواصله مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن القيمة التي أقرّها الرئيس عبدالفتاح السيسي في بدل التدريب والتكنولوجيا أمس.

وقال "البلشي" في تصريحات صحفية، إن قيمة الزيادة في البدل تبلغ 300 جنيهٍ، على أن يتم صرفها بدءًا من بدل شهر أكتوبر المُقبل، لتُصبح قيمة البدل نحو 3900 جنيهٍ.

الرئيس السيسي يُقر زيادة البدل

وكان قد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، عن إقرار حِزمة من الإجراءات الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، من ضمنها زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين المُقيّدين بالنقابة، وذلك وفق المُخصصات في هذا الشأن بالموازنة العامة للدولة.

مجلس النقابة يشكر الرئيس السيسي

وكان قد ثمّن مجلس نقابة الصحفيين، القرارات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف جزء من أعباء الأزمة الاقتصادية عن كاهل قطاع كبير من المواطنين، وهي القرارات التي تشمل توسيع وزيادة مظلّة برامج الحماية الاجتماعية، وزيادات في أجور العاملين بالدولة، والقطاع العام، وأصحاب المعاشات، ومُستفيدي تكافل وكرامة.

ووجّه مجلس النقابة الشكر للرئيس؛ لاهتمامه بطرح قضية زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا خلال حديثه، وتوجيهه الحكومة بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا لجميع الصحفيين المُقيّدين بالنقابة، في بيان رئاسى رسمى لأول مرة، بما يعكس اهتمامًا خاصًا بأوضاع الصحفيين، خاصة أن البدل قد أصبح المصدر الرئيسي الذي يعتمد عليه الصحفيون في تطوير قدراتهم المهنية، في ظل التطوّر التكنولوجي الهائل، كما أصبح يُمثّل جانبًا كبيرًا يعتمد عليه قطاع واسع من الصحفيين في معيشتهم فى ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، التي يواجهها أغلب الزملاء أعضاء النقابة، خاصةً قطاع كبير من المتعطلين عن العمل.

كما ثمّن المجلس ما ورد بالتوجيه الرئاسي من إقرار زيادة البدل على كل المُقيّدين بالنقابة، وهو المطلب الذي ما دام رفعه الصحفيون ومجلس نقابتهم خلال الفترة الماضية، لتطبيقه على كل أعضاء النقابة في جدولي تحت التمرين والمشتغلين.

وأكد مجلس النقابة في بيانه، أنه يأمل أن يكون التوجيه الرئاسي بالزيادة وفقًا للمُخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، بداية لتطبيق زيادة سنوية على البدل طبقًا للمُتعارف عليه مع بقية المُخصصات المتعلّقة بالدخل في الموازنة.