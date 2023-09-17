نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الصحف الحزبية المتوقّفة: اعتصام مفتوح على سُلم النقابة خلال أيام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الصحفيون أعضاء رابطة الصحف الحزبية والخاصة المتوقفة بنقابة الصحفيين، عن تنظيم اعتصام مفتوح على سُلم النقابة، خلال الأيام المُقبلة؛ للمطالبة بإيجاد حلول لأزمتهم، ولإعلان رفضهم لبيان نقابة الصحفيين المُرسل للأمانة الفنية للحوار الوطني، مؤكدين أنه تجاهل أزمتهم ومطالبهم.

وقال الزملاء في بيان لهم، إنهم متعطّلون عن العمل لنحو 10 سنوات، والبعض الآخر منهم 15 سنة؛ حيث تخطّى الكثير منهم سن المعاش، وأصبحوا يعانون من أمراض مزمنة، وغير قادرين على شراء الأدوية، وليس لهم أي تأمين صحي، ولم يجدوا سوى تجاهل من الحكومة والنقابة لأزمتهم.

وناشد الزملاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومجلس الوزراء، بإيجاد حلول لأزمتهم، وإعادة تأميناتهم ومعاشاتهم ورواتبهم المتوقّفة، في ظل غلاء الأسعار، وظروف اقتصادية صعبة للصحفيين.

وأضاف الزملاء في بيانهم، إنهم تفاءلوا خيرًا حينما علموا بلقاء النقيب خالد البلشي مع وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، وافتتاح مكتب التأمينات بالنقابة، وتصوّروا أن هذا سيكون بداية لحل مشكلاتهم المُتراكمة منذ سنوات طويلة؛ حيث أُغلقت الملفات التأمينية للعديد من الصحف الحزبية والخاصة بطُرق احتيالية، وبالتدليس مع مكاتب التأمينات الاجتماعية المُختلفة، دون إخطار للصحفيين العاملين بتلك الصحف، وفوجئوا أن مكتب التأمينات بالنقابة هلا يُقدّم حلولًا جديدة.

وجدد الصحفيون الحزبيون مطالبهم بالتدخّل الشخصي للرئيس عبدالفتاح السيسي للآتي:

1- حل مشكلة أكثر من 1000 زميل/ة.

2- سرعة الإفراج عن الزملاء المُحتجزين على ذمة قضايا رأي.

3- رفع الحجب عن المواقع الإخبارية المحجوبة.

4- إعادة الاعتبار للصحافة الحزبية والخاصة.

5- فتح باب التعيين بالصحف القومية لتجديد الدماء.

6- حرية إصدار الصحف، ورفع القيود المفروضة على الإصدار.

7- إقرار لائحة أجور عادلة، وتطبيق عملي وحقيقي للحد الأدنى للأجور.

8- إقرار الحريات العامة، وفتح المجال العام.

9- تفعيل الموقع الإلكتروني الخاص بنقابة الصحفيين.