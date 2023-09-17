نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلية الضباط الاحتياط تخرج الدفعة الأولى من الأئمة المرشحين للعمل بوزارة الأوقاف بعد إتمام دورتهم التدريبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون مع مختلف وزارات وهيئات الدولة المصرية لتأهيل الكوادر العاملة بكافة المجالات وتعظيم الاستفادة من قدراتهم وفقًا لتخصصاتهم المختلفة، قامت كلية الضباط الاحتياط بتخريج الدفعة الأولى من الأئمة المرشحين للعمل بوزارة الأوقاف وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية.

بدأت الفاعليات بعرض فيلم تسجيلى من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة تناول مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية بدءًا من استقبال الدارسين مرورًا بالتدريب التخصصى وفقًا لأحدث الأساليب العلمية المتبعة بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة.

وألقى اللواء أ ح بهاء السيد عبد الرحيم مدير كلية الضباط الاحتياط كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين متمنيًا لهم التوفيق فى حياتهم المهنية، مشيرًا إلى الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية لتطوير نظم الإعداد والتأهيل بما يعود بالنفع على الدارسين، ومؤكدًا على أهمية تنفيذ تلك الدورات لبناء الوعى المجتمعي وتحصين الأجيال القادمة ضد الفكر المتطرف والهدام وتحقيقًا لرؤية الدولة المصرية.

وقدم الدكتور هشام عبد العزيز علي وكيل أول وزارة الأوقاف خلال كلمته الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة ولكافة أجهزتها على دعمها المستمر وإسهامها في تدريب وتأهيل الدارسين وفقًا لأحدث النظم التدريبية الحديثة، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف مستمرة في عملية تطوير وتحديث منظومة إعداد الأئمة ليكونوا على دراية شاملة بمناهج الدعوة المختلفة ومراحل إعداد الخطبة بشكل منهجي علمي لتطويعها فى التأثير فى الجمهور.

وتضمنت الفاعليات تقديم الخريجين عددا من الابتهالات الدينية، كما أعلن كبير المعلمين نتيجة الدورة التدريبية، واختتمت بتكريم عدد من الأوائل تقديرًا لتميزهم خلال مدة الدورة وتم تبادل الدروع.

حضر فاعليات التخرج اللواء أح خالد لبيب مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى وزارة الأوقاف وعدد من الشخصيات العامة.