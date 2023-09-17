إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة تنظم المؤتمر الإقليمي لعموم إفريقيا والجمعية الإقليمية

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أحمد جودة - القاهرة - بالتعاون مع اللجنة الدولية للطب العسكري..

فى إطار حرص القوات المسلحة على التطوير والتحديث في المجال الطبي ومواكبة أحدث ما وصلت إليه المعايير الطبية العالمية وبما يخدم المنظومة الصحية في مصر، نظمت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالتعاون مع اللجنة الدولية للطب العسكري المؤتمر الإقليمي لعموم إفريقيا والجمعية الإقليمية والذى ينفذ بجمهورية مصر العربية بمشاركة أكثر من ٣٢ دولة أفريقية وعربية.

تضمن المؤتمر تنفيذ العديد من المحاضرات وورش العمل في مختلف التخصصات الطبية بمشاركة عدد من الخبراء الأطباء المصريين والأجانب لمناقشة القضايا الصحية العامة مع القطاعات الطبية المدنية والمنظمات الدولية بهدف تنسيق التعاون فيما بينهم بغرض تطوير الخدمات الطبية المقدمة لجميع المرضى.

بدأت فعاليات المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي عن دور ومهام إدارة الخدمات الطبية وما تنتهجه من تطوير وتحديث للمنظومة الطبية وفقًا لأحدث النظم الطبية العالمية، أعقب ذلك كلمة اللواء طبيب خالد شكري مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة نقل خلالها تحيات القيادة العامة للقوات المسلحة للحضور، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على الارتقاء بإمكانات وقدرات الأطباء بتنظيم العديد من ورش العمل والمؤتمرات للاطلاع على أحدث المستجدات في مجال الطب العسكري، مشيرًا إلى أهمية المؤتمر لتبادل الخبرات بين المشاركين في العمل الميداني بالقيام بعمليات الإخلاء الطبي والمهام الإنسانية التي تنفذ فى أوقات الحروب والكوارث.

كما ألقى الفريق طبيب بيرنيرنيكس سكرتير عام اللجنة الدولية للطب العسكري كلمة أشار خلالها إلى أن المؤتمر يمثل فرصة للقاء العلماء وتبادل الخبرات ومناقشة القضايا الصحية التي تواجه الأفراد، وعلى هامش المؤتمر تم تنظيم معرضًا طبيًا يضم العديد من منتجات الشركات العاملة في المجال الطبي.

حضر فعاليات المؤتمر عددا من قادة القوات المسلحة وعدد من الملحقين العسكريين للدول المشاركة وسكرتير منظمة الصحة العالمية بمصر ورئيس هيئة الدواء المصرية وعدد من أساتذة الجامعات المصرية.