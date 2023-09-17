نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين": قرعة وحدات مدينتي الخميس 21 سبتمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعت نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، الزملاء الصحفيين المُتقدمين لحجز وحدات "مدينتي"، لحضور القرعة العلنية، الساعة الثانية ظهر الخميس 21 يبتمبر الجاري، بالدور الرابع بالنقابة.

وقالت النقابة في الدعوى، إن عدد المُتقدمين بلغ. 419 زميل صحفي، وتُجرى القرعة على مسلسل الوحدات الـ50، كل مسلسل بصورة مستقلّة، وذلك بعد استبعاد المُستفيدين من مشروعات الإسكان من قبل.

وأضافت أنه سيتم اختيار فائز واحد لكل مشاسا وحدة وإثنان احتياطي، ويتم سداد مُقدّم حجز الوحدة (25%+1% مجلس أمناء + 0.5% مصروفات إدارية) في الفترة من الأحد 24 سبتمبر 2023 إلى الأربعاء 4 أكتوبر 2023، في حساب النقابة بالمصرف المتحد، وذلك بموجب إذن دفع يحصل عليه الزميل الفائز من مجمع الخدمات الصحفية بالدور الأول.

