نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيزة ترفع إشغالات وتعديات المقاهي بالبصراوي وبشتيل بحي المنيرة الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي المنيرة الغربية بتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات من الطريق العام وتحقيق الانضباط بالشارع.

وفي ذلك الإطار شنت محافظة الجيزة من خلال حي المنيرة حملات استهدفت المحال والمنشآت التجارية والمقاهي المتعدية علي الطريق العام بشارع امتداد البصراوي وطريق البراجيل. وأسفرت الحملات عن رفع ٩٠ حالة إشغال ضمت كراسي وترابيزات واستاندات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمتابعة من رمضان عمارة رئيس حي المنيرة الغربية.

رفع الإشغالات

رفع الإشغالات

رفع الإشغالات

رفع الإشغالات

رفع الإشغالات

رفع الإشغالات

رفع الإشغالات

رفع الإشغالات